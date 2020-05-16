Полиция пообещала калининградским ЧОПам суровые меры

16 Май 2020 2020-05-16T17:36:32+03:00

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В УМВД РФ по Калининградской области озаботились большим числом ночных краж (26 за 4 месяца этого года) из магазинов, офисов и торговых палаток, состоящих под пультовой охраной различных частных охранных предприятий.

- Данные ЧОП ежемесячно получают с коммерческих организаций денежные средства за обеспечение безопасности, однако, как показывает практика, не всегда своевременно реагируют на сработку сигнализаций, - сообщили в полиции. - Было установлено, что в некоторых случаях чоповцы прибывали на место взлома спустя 10 минут. При этом, сообщение о преступлении в полицию поступало от них лишь через 15, а порой и 20 минут, что значительно снижало эффективность принимаемых наружными нарядами полиции мер по раскрытию краж по горячим следам.

- В случае выявления подобных фактов при расследовании преступлений следователями и дознавателями органов внутренних дел будут направляться соответствующие представления в адрес руководства охранных предприятий нашего региона об устранении причин и условий снижения эффективности их работы и недостаточного реагирования на сработки сигнализаций -- пообещал заместитель начальника полиции УМВД России по Калининградской области Дмитрий Князев.- Также последуют уведомления и в Центр лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, который непосредственно контролирует деятельность данных охранных предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU