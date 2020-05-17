В Калининградской области выявили еще 36 новых случаев COVID-19

17 Май 2020 2020-05-17T11:21:19+03:00

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За минувшие сутки в нашей области диагностировали еще 36 случаев коронавируса. По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, по состоянию на 17 мая общее число инфицированных составило 952 человека.

За сутки на 22 человека увеличилось и число выздоровевших. Таким образом, на сегодняшний день болезнь победили уже 361 человек, 15 умерли, 576 проходят лечение.

С начала пандемии на коронавирус обследовали 34 365 жителей области, на карантине сейчас остаются 2 155 человек, в том числе 150 - в условиях обсерватора.

ИСТОЧНИК KP.RU