У почти половины новых заболевших COVID-19 в Калининграде развилась пневмония
.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Региональный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией сообщил подробности очередных случаев инфицирования. Всего за минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 36 человек. У половины болезнь протекает с симптомами.
- У 14 заболевших клинически заболевание протекает в виде пневмонии, у четырех в виде респираторной инфекции верхних дыхательных путей. Также при обследовании контактных лабораторно выявлено 18 случаев бессимптомного течения коронавирусной инфекции, - рассказали в оперативном штабе.
ИСТОЧНИК KP.RU