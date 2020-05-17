У почти половины новых заболевших COVID-19 в Калининграде развилась пневмония

17 Май 2020 2020-05-17T11:10:27+03:00

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Региональный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией сообщил подробности очередных случаев инфицирования. Всего за минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 36 человек. У половины болезнь протекает с симптомами.

- У 14 заболевших клинически заболевание протекает в виде пневмонии, у четырех в виде респираторной инфекции верхних дыхательных путей. Также при обследовании контактных лабораторно выявлено 18 случаев бессимптомного течения коронавирусной инфекции, - рассказали в оперативном штабе.

ИСТОЧНИК KP.RU