Экипажи бомбардировщиков Балтфлота выполнили фигуры сложного пилотажа
Учения прошли в морских полигонах в Балтийском море. Как сообщает пресс-служба Балтфлота, экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 отработали выполнение бомбовых ударов по надводным целям в оцепленных морских полигонах флота.
Пилоты выполнили полеты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, а также осуществили учебные атаки по мишеням, имитирующим корабли условного противника.
Помимо нанесения ударов с воздуха, летчики отработали фигуры сложного пилотажа, боевые развороты, а также приемы ухода от средств противовоздушной обороны условного противника.
ИСТОЧНИК KP.RU