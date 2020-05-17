Экипажи бомбардировщиков Балтфлота выполнили фигуры сложного пилотажа

17 Май 2020 2020-05-17T12:11:43+03:00

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Учения прошли в морских полигонах в Балтийском море. Как сообщает пресс-служба Балтфлота, экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24 отработали выполнение бомбовых ударов по надводным целям в оцепленных морских полигонах флота.

Пилоты выполнили полеты в заданный квадрат моря для вскрытия надводной обстановки, а также осуществили учебные атаки по мишеням, имитирующим корабли условного противника.

Помимо нанесения ударов с воздуха, летчики отработали фигуры сложного пилотажа, боевые развороты, а также приемы ухода от средств противовоздушной обороны условного противника.

ИСТОЧНИК KP.RU