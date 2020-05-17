На газоне стадиона «Калининград» засеяли более 500 кг семян

17 Май 2020 2020-05-17T12:59:57+03:00

Изменить размер текста: A A

На стадионе «Калининград» обновили газон. Как сообщается на официальной странице «Балтики» в сети «Вконтакте», во время вынужденной паузы специалисты засеяли более 500 килограммов семян, проводили регулярные поливы, стрижки и удобряли траву.

- Это было вызвано серией ошибочных решений предыдущей администрации стадиона по уходу за газоном, который необходимо было заменить ещё в прошлом году, - объяснили представители регионального министерства спорта. - Теперь обязательная реновация будет в конце 2020, потому что вынужденная пауза из-за эпидемии позволила вернуть полю необходимые качества сдвинуть этот процесс с конца весны на конец осени.

ИСТОЧНИК KP.RU