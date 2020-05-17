Началось строительство дороги, которая свяжет Гурьевск с Северным обходом

17 Май 2020 2020-05-17T13:52:19+03:00

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Полноценное движение по новой Гурьевской развязке было открыто 30 апреля. Съезд был построен в рамках реконструкции Северного обхода Калининграда. Теперь началось строительство новой двухкилометровой дороги, которая соединит Гурьевск с Окружной со стороны улицы Строительной. Как сообщили в администрации Гуьевска, дорога будет двухполосной, по 3,5 м каждая из полос с расчетной скоростью движения до 70 километров в час.

Полностью завершить работы подрядчик должен летом следующего года.

ИСТОЧНИК KP.RU