Черный месяц: В апреле смертность в Калининградской области оказалась самой высокой за 5 лет
На сайте ЗАГС (Агентство) Калининградской области опубликованы данные о записях актов гражданского состояния за апрель 2020 года. Всего в прошлом месяце в нашем регионе были зарегистрированы 757 случаев рождения и 1053 случая смерти. По сравнению с мартом оба показателя выросли. Родились на 83 ребенка больше, а число смертей увеличилось на 92.
Отметим, что смертность в апреле этого года оказалась самой высокой за последние пять лет.
Вот как менялось число умерших по годам:
Апрель 2016 - 1019
Апрель 2017 - 878
Апрель 2018 - 1016
Апрель 2019 - 1036
Апрель 2020 - 1053
Уточним, что по официальным данным в прошлом месяце скончались 6 человек, у который был подтвержден коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU