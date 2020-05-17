2020-05-17T17:39:17+03:00
Общество

Черный месяц: В апреле смертность в Калининградской области оказалась самой высокой за 5 лет

Черный месяц: В апреле смертность в Калининградской области оказалась самой высокой за 5 лет
Николай Литвинов
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На сайте ЗАГС (Агентство) Калининградской области опубликованы данные о записях актов гражданского состояния за апрель 2020 года. Всего в прошлом месяце в нашем регионе были зарегистрированы 757 случаев рождения и 1053 случая смерти. По сравнению с мартом оба показателя выросли. Родились на 83 ребенка больше, а число смертей увеличилось на 92.

Отметим, что смертность в апреле этого года оказалась самой высокой за последние пять лет.

Вот как менялось число умерших по годам:

Апрель 2016 - 1019

Апрель 2017 - 878

Апрель 2018 - 1016

Апрель 2019 - 1036

Апрель 2020 - 1053

Уточним, что по официальным данным в прошлом месяце скончались 6 человек, у который был подтвержден коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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