Ученые: Эпидемия COVID-19 в Калининградской области переходит в стадию «затухания»

17 Май 2020 2020-05-17T18:00:16+03:00

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Свой анализ ситуации и прогноз распространения коронавирусной инфекции представили участники совместного проекта COVID-ПРОГНОЗ, который реализуют специалисты Уфимского государственного авиационного технического университета (УГАТУ) и Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ).

Авторы исследования отмечают, что среди регионов, в которых к 16 мая зафиксировано от 400 до 500 активных случаев инфицирования, есть те, которые уже справились с развитием эпидемии - это Воронежская и Кировская области. В остальных регионах тоже наметилась положительная тенденция развития эпидемии: заметен линейный, либо степенной («заглушенный») рост активных случаев инфицирования.

- В Калининградской и Тверской областях тренд развития эпидемии переходит в стадию «затухания» (damped trend), - отмечают ученые. - В логарифмической шкале видно, что Россия в целом приближается к пику эпидемии и выходит на плато, которое будет достаточно затяжным по времени.

ИСТОЧНИК KP.RU