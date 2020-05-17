В музей Балтфлота передали три янтарных панно с изображением гербов

17 Май 2020 2020-05-17T18:26:19+03:00

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Уникальные работы были выполнены сотрудниками Янтарного комбината. Представители предприятия передали в дар музею 11 общевойсковой армии, расположенному в Доме офицеров Балтийского флота, три янтарных панно с изображением гербов Российской Федерации, Министерства обороны и Военно-морского флота России.

- Янтарные гербы будут размещены в геральдическом зале музея, - уточнили в пресс-службе Балтфлота.

Как сообщил гендиректор Янтарного комбината Михаил Зацепин, пандемия коронавируса не ставит под угрозу план по добыче янтаря на 2020 год. В прошлом году план выполнили на два месяца раньше срока.

- В текущем году план добычи составляет 400 тонн, и мы его выполним, – подчеркнул глава комбината.

ИСТОЧНИК KP.RU