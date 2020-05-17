2020-05-17T18:59:55+03:00
Клуб любознательных

До конца мая калининградцы смогут наблюдать полет МСК невооруженным глазом

Смотреть нужно на южную сторону небосклона
Михаил ЯНОВСКИЙ
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О том, что до конца месяца жители нашей страны смогут невооруженным глазом наблюдать за Международной космической станцией, сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскосмос. Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американский астронавт Кристофер Кэссиди.

" Чтобы передать им привет, достаточно только в нужное время взглянуть на небо", - говорится в сообщении.

МКС пролетает с юго-запада на юго-восток, поэтому смотреть нужно на южный небосклон. Точное расписание приводится на сайте mks-online.ru. Например, сегодня станция промчится над нашими головами в 22:19 и в 23:54. Ее яркость составит 3-3.6 звездные величины, то есть МСК будет выглядеть ярче, чем, к примеру, звезды Большой медведицы и Малой Медведицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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