В Калининграде сделают укол «Спинразы» еще одному ребенку со спинально-мышечной атрофией

17 Май 2020 2020-05-17T19:17:47+03:00

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В пятницу первый укол «Спинразы» сделали годовалой Милане Семеньковой, а в понедельник процедуру проведут шестилетнему мальчику. У него точно такой же диагноз - спинально-мышечная атрофия.

- Первые три инъекции проводятся пациентам с интервалом через три недели, – пояснила врач-невролога Детской областной больницы Марина Шварц. – Поэтому они у нас будут сейчас идти друг за другом. Далее интервал через месяц и затем – через четыре месяца пожизненно.

Напомним, что закупка препарата МНН Нусинерсен (Спинраза) стала возможной благодаря принятию в середине марта поправок в региональный бюджет на 2020 год. Как сообщает пресс-служба правительства, поставка осуществлена в форме раствора для инъекций в количестве 50 штук. Этого объема хватит на полный курс лечения двух пациентов в течение двух лет. Общая стоимость препарата составила 79 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU