На балтийской трассе сбили велосипедиста
В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В субботу вечером на автодороге Калининград-Балтийск в ДТП пострадал велосипедист. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария произошла на 16 километре трассы. 30-летняя водитель «Ниссана» совершила наезд на 28-летнего велосипедиста, двигавшегося по краю проезжей части в попутном направлении.
В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU