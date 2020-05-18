На балтийской трассе сбили велосипедиста

18 Май 2020 2020-05-18T10:16:51+03:00

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В субботу вечером на автодороге Калининград-Балтийск в ДТП пострадал велосипедист. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на 16 километре трассы. 30-летняя водитель «Ниссана» совершила наезд на 28-летнего велосипедиста, двигавшегося по краю проезжей части в попутном направлении.

В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU