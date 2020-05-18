2020-05-18T10:36:57+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Калининградской области выявлено 26 новых случаев коронавируса

Всего в области с начала пандемии выявлено 978 случаев заболевания
Виктор Сергеев
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..Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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За сутки в Калининградской области выявлено 26 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по контролю за новой инфекцией.

Всего в области с начала пандемии выявлено 978 случаев заболевания.

За последние сутки в России выявлено 8926 новых случаев коронавируса в 81 регионе. Из них 40,1% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 91 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 2836 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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