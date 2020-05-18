2020-05-18T10:41:54+03:00
Общество

В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в понедельник нет света и воды

Электричество отключено на четырех улицах
Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Калининграде в понедельник, 18 мая, в течение дня не будет электричества на четырех улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет электричества ул. Дзержинского 77а,79,85,87,89,116-124, ж/дорожный переезд 1282 км (РЖД),134.

До 13 часов без энергоснабжения останутся дома по ул. Аллея смелых 41-45а, ул. Черниговская 2а-4.

С 13.30 до 18.00 отключат от света дома ул. Б. Песочная 7-17, 23-25.

От холодной воды до 13.00 отключены дома по ул. Левитана 22, 58 корп. 1, 3.

До 14.00 воды не будет в доме по Советский пр-т 126, ул. Нарвская 50, 52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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