2020-05-18T11:04:30+03:00
Коронавирус Covid-19

В Калининградской области умерли трое пациентов с коронавирусом

Умершим женщинам было 70, 72 и 80 лет.
Виктор Сергеев
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..Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Калининградской области за сутки умерли трое пациентов с коронавирусом. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.

Умершим женщинам было 70, 72 и 80 лет.

«У них была внебольничная полисегментарная пневмония, этиологически связанная с коронавирусной инфекцией на фоне тяжелых соматических заболеваний ИБС, сахарный диабет», - сообщили в оперштабе.

Таким образом, количество летальных случаев в регионе увеличилось до 18.

ИСТОЧНИК KP.RU

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