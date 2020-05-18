В Калининградской области умерли трое пациентов с коронавирусом
Умершим женщинам было 70, 72 и 80 лет.
.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Калининградской области за сутки умерли трое пациентов с коронавирусом. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном оперативном штабе.
Умершим женщинам было 70, 72 и 80 лет.
«У них была внебольничная полисегментарная пневмония, этиологически связанная с коронавирусной инфекцией на фоне тяжелых соматических заболеваний ИБС, сахарный диабет», - сообщили в оперштабе.
Таким образом, количество летальных случаев в регионе увеличилось до 18.
ИСТОЧНИК KP.RU