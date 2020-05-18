2020-05-18T11:56:08+03:00
Общество

Замглавы Калининграда: На годовщине штурма Кёнигсберга должен был выступать Денис Майданов

Концерт сорвался, но артист пообещал приехать на любое другое мероприятие
Светлана ШУНЕЙКО
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О сорвавшемся концерте в эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» рассказала заместитель главы города, председатель комитета по социальной политике Анна Апполонова.

- К 9 апреля мы планировали в городе большую концертную программу, в том числе с участием народного артиста Дениса Майданова, хотели провести большой праздник для наших участников штурма и горожан, - сообщила замглавы.

По словам Апполоновой, с известным певцом уже были заключены договорные отношения, но выступление пришлось отменить.

- Он понимает ситуацию и предложил свое участие на других наших мероприятиях. Поэтому по возможности мы обязательно пригласим этого артиста, - добавила председатель комитета по социальной политике.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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