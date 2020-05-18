Замглавы Калининграда: На годовщине штурма Кёнигсберга должен был выступать Денис Майданов
О сорвавшемся концерте в эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» рассказала заместитель главы города, председатель комитета по социальной политике Анна Апполонова.
- К 9 апреля мы планировали в городе большую концертную программу, в том числе с участием народного артиста Дениса Майданова, хотели провести большой праздник для наших участников штурма и горожан, - сообщила замглавы.
По словам Апполоновой, с известным певцом уже были заключены договорные отношения, но выступление пришлось отменить.
- Он понимает ситуацию и предложил свое участие на других наших мероприятиях. Поэтому по возможности мы обязательно пригласим этого артиста, - добавила председатель комитета по социальной политике.
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ
Мэрия о закрытии фонтанов: К сожалению, внутренняя ответственность людей не всегда на высоком уровне
ИСТОЧНИК KP.RU