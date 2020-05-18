Балтийск из-за аварии остался без света и воды

18 Май 2020 2020-05-18T11:09:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В понедельник, 18 мая, в Балтийском городской округе отключено электричество и вода. Об этом сообщается на странице городской администрации в «Вконтакте».

«Из-за аварии на высоковольтной линии округ остался без электричества, подача воды населению приостановлена. Специалисты Оборонэнерго занимаются аварийно-восстановительными работами», - сообщили в администрации муниципалитета.

Ориентировочно, подача электроэнергии возобновится через 2 часа.

ИСТОЧНИК KP.RU