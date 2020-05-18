Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде
За сутки в Калининградской области выявили 26 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
«У 14 заболевших клинически заболевание протекает в виде пневмонии, у 2-х - в виде респираторной инфекции верхних дыхательных путей. Также при обследовании контактных лабораторно подтверждено 10 случаев бессимптомного течения коронавирусной инфекции», - сообщили в оперштабе.
По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактых для организации медицинского наблюдения и обследования.
Всего в регионе выявлено 978 случаев заражения.
ИСТОЧНИК KP.RU