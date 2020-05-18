Оперштаб сообщил подробности по новым случаям коронавируса в Калининграде

18 Май 2020 2020-05-18T11:27:06+03:00

Всего в регионе выявлено 978 случаев заражения

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За сутки в Калининградской области выявили 26 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

«У 14 заболевших клинически заболевание протекает в виде пневмонии, у 2-х - в виде респираторной инфекции верхних дыхательных путей. Также при обследовании контактных лабораторно подтверждено 10 случаев бессимптомного течения коронавирусной инфекции», - сообщили в оперштабе.

По каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактых для организации медицинского наблюдения и обследования.

Всего в регионе выявлено 978 случаев заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU