На ул. А. Невского в Калининграде в ДТП пострадали два человека
Водитель и пассажир «Ниссана» получили телесные повреждения
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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Два человека пострадали в ДТП на улице А. Невского в Калининграде в воскресенье, 17 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Водитель грузовика «ДАФ» выехал на перекресток с улицей Артиллерийской на запрещающий сигнал светофора и врезался в «Ниссан».
В результате столкновения водитель и пассажир «Ниссана» получили телесные повреждения.
ИСТОЧНИК KP.RU