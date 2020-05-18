На ул. А. Невского в Калининграде в ДТП пострадали два человека

18 Май 2020 2020-05-18T11:31:42+03:00

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Два человека пострадали в ДТП на улице А. Невского в Калининграде в воскресенье, 17 мая. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Водитель грузовика «ДАФ» выехал на перекресток с улицей Артиллерийской на запрещающий сигнал светофора и врезался в «Ниссан».

В результате столкновения водитель и пассажир «Ниссана» получили телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU