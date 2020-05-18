Жительницу Славска будут судить за ложный донос об изнасиловании
Уголовное дело направлено в суд
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
В Славске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по статье «Заведомо ложный донос» в отношении 22-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
В апреле этого года пьяная горожанка позвонила в полицию и сообщила, что ее изнасиловали. В ходе проверки выяснилось, что никакого изнасилования не было, после чего «пострадавшая» стала фигурантом уголовного дела.
Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU