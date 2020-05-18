Жительницу Славска будут судить за ложный донос об изнасиловании

18 Май 2020 2020-05-18T12:11:13+03:00

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В Славске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по статье «Заведомо ложный донос» в отношении 22-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В апреле этого года пьяная горожанка позвонила в полицию и сообщила, что ее изнасиловали. В ходе проверки выяснилось, что никакого изнасилования не было, после чего «пострадавшая» стала фигурантом уголовного дела.

Сейчас дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU