На выходных в Калининградской области задержали 26 пьяных водителей

18 Май 2020 2020-05-18T12:18:26+03:00

Один из водителей был пойман на повторном пьяном вождении

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С 15 по 17 мая в Калининградской области прошли массовые проверки водителей на трезвость. В течение трех дней инспекторы ГИБДД выявили и задержали 26 пьяных водителей, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Один из водителей был пойман на повторном пьяном вождении, теперь ему грозит уголовная ответственность за рецидив.

В Госавтоинспекции напоминают, что сообщить о пьяных водителях можно по телефону 8(4012) 552-811.

ИСТОЧНИК KP.RU