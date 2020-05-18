На выходных в Калининградской области задержали 26 пьяных водителей
Один из водителей был пойман на повторном пьяном вождении
.Фото: Александр Подгорчук
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С 15 по 17 мая в Калининградской области прошли массовые проверки водителей на трезвость. В течение трех дней инспекторы ГИБДД выявили и задержали 26 пьяных водителей, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Один из водителей был пойман на повторном пьяном вождении, теперь ему грозит уголовная ответственность за рецидив.
В Госавтоинспекции напоминают, что сообщить о пьяных водителях можно по телефону 8(4012) 552-811.
ИСТОЧНИК KP.RU