2020-05-18T12:28:05+03:00
Коронавирус Covid-19

За сутки в Калининграде выздоровели 22 пациента с коронавирусом

Всего в области выздоровели 383 человека, переболевших коронавирусом
Виктор Сергеев
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За минувшие сутки в Калининградской области из стационаров выписали 22 человека, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Сейчас в области выздоровели 383 человека, переболевших коронавирусом.

По данным на 18 мая, в регионе на COVID-19 обследовано 35 557 человек, из них выявлено 978 случаев заражения. Под медицинским наблюдением 2 335 человек, в том числе 177 в условиях обсерватора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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