В Калининграде после карантина открыли поликлинику областной больницы

18 Май 2020 2020-05-18T12:59:12+03:00

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В Калининграде в областной клинической больнице с понедельника, 18 мая, открылась поликлиника. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

Поликлиническое отделение было закрыто в конце апреля на карантин после того, как в медучреждении был выявлен крупный очаг коронавируса. Сообщалось, что всего заболели более 50 врачей и других сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU