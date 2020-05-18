В Калининграде после карантина открыли поликлинику областной больницы
Поликлиническое отделение было закрыто в конце апреля на карантин
.Фото: Артем ЛЕНЦ
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В Калининграде в областной клинической больнице с понедельника, 18 мая, открылась поликлиника. Об этом сообщает региональный оперативный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
Поликлиническое отделение было закрыто в конце апреля на карантин после того, как в медучреждении был выявлен крупный очаг коронавируса. Сообщалось, что всего заболели более 50 врачей и других сотрудников.
ИСТОЧНИК KP.RU