В Озерске двое мужчин украли 5 электрогенераторов с мясокомбината

18 Май 2020 2020-05-18T13:04:37+03:00

Оборудование стоимостью 200 тысяч рублей они сдали на металлолом

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В Озерске полицейские раскрыли кражу пяти электрогенераторов с территории мясоперерабатывающего предприятия. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В ходе проверки выяснилось, что кражу совершили двое местных жителей. Ночью они проникли на территорию базы, где демонтировали электрогенераторы, предназначенные для подачи воды животным.

«Мужчины перетащили оборудование в свой автомобиль, после чего сдали его в пункт приема металла в Калининграде», - рассказали в пресс-службе полиции.

На задержанных завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Задержанные помещены в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU