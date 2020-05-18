В Озерске двое мужчин украли 5 электрогенераторов с мясокомбината
В Озерске полицейские раскрыли кражу пяти электрогенераторов с территории мясоперерабатывающего предприятия. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В ходе проверки выяснилось, что кражу совершили двое местных жителей. Ночью они проникли на территорию базы, где демонтировали электрогенераторы, предназначенные для подачи воды животным.
«Мужчины перетащили оборудование в свой автомобиль, после чего сдали его в пункт приема металла в Калининграде», - рассказали в пресс-службе полиции.
На задержанных завели уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Задержанные помещены в изолятор временного содержания.
ИСТОЧНИК KP.RU