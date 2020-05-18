УМВД: Телефонные мошенники выманили у троих калининградцев почти 500 тысяч рублей

18 Май 2020 2020-05-18T13:20:27+03:00

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Жертвами телефонных мошенников в Калининграде все чаще становятся уверенные пользователи гаджетов и интернета. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Так, за сутки в регионе от мошенников пострадали 31-летний генеральный директор фирмы, 30-летний специалист по безопасности одной из организаций и 24-летний продавец-консультант. Калининградцы лишились со своих банковских счетов 18, 392 и 84 тысячи рублей соответственно.

«Все потерпевшие поверили злоумышленникам и сообщили по телефону данные своих банковских карт, якобы для обеспечения сохранности денег, либо для оформления заявки на кредит под выгодный процент. Одного из потерпевших телефонные мошенники уговорили также установить на свой смартфон программу, якобы для безопасности, которая на самом деле оказалась программным обеспечением для удаленного доступа», - сообщили в пресс-службе полиции.

Злоумышленники маскировались под настоящих работников финансовых учреждений во время общения с потерпевшими: звонили с московских номеров, начинающихся с цифр «495» либо «499», разговаривали уверенным голосом, включали музыкальные заставки, имитируя ожидание ответа, использовали специфический сленг банковских работников, чем и ввели в заблуждение калининградцев.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают подозреваемых, возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU