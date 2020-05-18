В Калининграде на двух браконьеров завели уголовные дела за ловлю рыбы в Преголе
Двое мужчин ловили рыбу при помощи «Паука» и лесковой сети
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В Калининграде сотрудники транспортной полиции задержали двух браконьеров. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте.
Двое мужчин ловили рыбу в Преголе при помощи «Паука» и лесковой сети. Всего они успели выловить 59 рыб ценных пород: - судаков, щук, плотвы, окуней, лещей и рыбцов. Ущерб был оценен в 45 тысяч рублей.
На задержанных завели уголовные дела по статье «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». Им грозит до двух лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU