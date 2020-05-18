Житель Советска получил 10 лет «строгача» за жестокое убийство

18 Май 2020 2020-05-18T13:36:18+03:00

Злоумышленник сначала избил своего собутыльника, а затем несколько раз ударил его ножом

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В Советске к десяти годам лишения свободы осудили местного жителя за убийство. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Инцидент произошел 19 ноября 2019 года в квартире на улице К.Либкнехта. Злоумышленник сначала избил своего собутыльника, а затем несколько раз ударил его ножом. После этого он выволок раненого мужчину на улицу и оставил у подъезда дома. От полученных ранений он скончался спустя некоторое время.

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину в совершенном преступлении. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU