В Светлогорске жильцы двух аварийных домов получили новые квартиры
В Светлогорске жильцы двух аварийных домов получили новые квартиры. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Жители расселены из двух аварийных домов, расположенных по улице Южной, 3 и Калининградскому проспекту, 41. Всего для 38 жильцов купили 14 новых квартир.
«Новые квартиры приобретены в домах №№15 и 21 по улице Молодежная. Общая площадь 14 жилых помещений составляет 546 кв. м.», - сообщили в пресс-службе правительства.
Все квартиры оснащены автономным отоплением, подогревом полов в санузлах, плитами для приготовления пищи, сантехническими приборами, противопожарной сигнализацией и датчиками утечки газа с автоматическими клапанами отключения газа.
ИСТОЧНИК KP.RU