2020-05-18T14:27:25+03:00
Общество

В Светлогорске жильцы двух аварийных домов получили новые квартиры

Все квартиры оснащены автономным отоплением
Виктор Сергеев
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..Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Светлогорске жильцы двух аварийных домов получили новые квартиры. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Жители расселены из двух аварийных домов, расположенных по улице Южной, 3 и Калининградскому проспекту, 41. Всего для 38 жильцов купили 14 новых квартир.

«Новые квартиры приобретены в домах №№15 и 21 по улице Молодежная. Общая площадь 14 жилых помещений составляет 546 кв. м.», - сообщили в пресс-службе правительства.

Все квартиры оснащены автономным отоплением, подогревом полов в санузлах, плитами для приготовления пищи, сантехническими приборами, противопожарной сигнализацией и датчиками утечки газа с автоматическими клапанами отключения газа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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