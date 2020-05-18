В Калининграде должник угрожал ножом сотруднице микрофинансовой организации

18 Май 2020 2020-05-18T16:44:47+03:00

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Некоторое время назад 39-летний калининградец взял займ в одной из микрофинансовых организаций. Мужчина не смог своевременно возвращать долг и им занялись специалисты по взысканию просроченной задолженности, которые неоднократно звонили горожанину с требованием вернуть долг. Когда терпение мужчины иссякло, он приехал в офис кредитной организации на Ленинском проспекте и стал угрожать сотруднице ножом.

«После случившегося должник отправился на прежнюю работу. Злоумышленник, вооружившись пневматическим пистолетом, зашёл в бухгалтерию автомойки и стал требовать выплаты заработной платы. По данному факту рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Самоуправство», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Сотрудники уголовного розыска задержали и доставили мужчину в отдел полиции, где он дал признательные показания. Пистолет и нож были изъяты.

ИСТОЧНИК KP.RU