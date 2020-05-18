В Янтарном строят новую парковку на 110 мест

18 Май 2020 2020-05-18T16:49:48+03:00

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В Янтарном начались работы по строительству новой автомобильной парковки для отдыхающих. Об этом на своей странице в «Фейсбук» написал глава администрации муниципалитета Алексей Заливатский.

«Основная проблема в туристический сезон - транспортная недоступность Янтарного и сложность с размещением личного транспорта приезжающих. Брошенные на день автомобили во дворах вызывают праведный гнев у местных», - отметил сити-менеджер.

Новая парковка рассчитана на 110 мест.

ИСТОЧНИК KP.RU