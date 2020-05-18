С 1 июля Калининград и Сочи свяжет прямое авиасообщение

18 Май 2020 2020-05-18T16:55:03+03:00

Рейсы планируется выполнять дважды в неделю - по средам и субботам

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С 1 июля 2020 года авиакомпания «Победа» планирует начать выполнять прямые регулярные рейсы из Калининграда в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво».

Рейсы планируется выполнять дважды в неделю - по средам и субботам. Продажа билетов по акционным, сниженным тарифам уже открыта на официальном сайте авиакомпании.

Также с июня «Победа» возобновляет регулярные рейсы из Калининграда в Москву (Внуково) и Санкт-Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU