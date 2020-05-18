С 1 июля Калининград и Сочи свяжет прямое авиасообщение
Рейсы планируется выполнять дважды в неделю - по средам и субботам
.Фото: Александр Подгорчук
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С 1 июля 2020 года авиакомпания «Победа» планирует начать выполнять прямые регулярные рейсы из Калининграда в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво».
Рейсы планируется выполнять дважды в неделю - по средам и субботам. Продажа билетов по акционным, сниженным тарифам уже открыта на официальном сайте авиакомпании.
Также с июня «Победа» возобновляет регулярные рейсы из Калининграда в Москву (Внуково) и Санкт-Петербург.
ИСТОЧНИК KP.RU