На Северном обходе Калининграда мотоциклист врезался в грузовик

18 Май 2020 2020-05-18T17:47:16+03:00

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В Калининграде в понедельник днем в ДТП пострадал мотоциклист. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария произошла на автодороге «Северный обход». 40-летний водитель мотоцикла «Кавасаки» при перестроении не уступил дорогу и врезался в грузовик «ДАФ», который двигался прямо без изменения направления движения.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы и был госпитализирован. В полиции отметили, что пострадавший не имел прав на управление мотоциклом.

ИСТОЧНИК KP.RU