Калининградская область заняла 5-е место в РФ по вводу жилья

18 Май 2020 2020-05-18T18:49:51+03:00

По итогам 2019 года, в регионе ввод жилья на одного человека составил 0,933 кв.м.

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Калининградская область заняла 5-е место среди регионов РФ по вводу жилья на человека в 2019 году. Об этом говорится в исследовании, проведенном «РИА Новости».

По итогам 2019 года, в регионе ввод жилья на одного человека составил 0,933 квадратного метра, что на 2,6% больше, чем годом ранее. Больше всего жилья — свыше одного квадратного метра на человека — введено в Ленинградской, Московской, Липецкой и Тюменской областях.

Что касается цен на жилье на первичном рынке, за квартал они выросли в области на 4,1%.

ИСТОЧНИК KP.RU