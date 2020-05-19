В Калининграде число заболевших коронавирусом превысило тысячу человек

19 Май 2020 2020-05-19T12:02:58+03:00

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За сутки в Калининградской области выявлено 32 новых случая коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

Всего в регионе выявлено 1010 случаев коронавируса.

За последние сутки в России выявлено 9263 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 3988 случаев (43,1%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. При этом выписан по выздоровлению 5921 человек.

Всего в стране выявлен 299 941 заболевший в 85 регионах, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 76 130 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU