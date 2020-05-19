В Калининграде начали разделять потоки пешеходов на «зебрах»
В Калининграде на трех переходах дорожники нанесли на асфальт стрелки, указывающие пешеходам направление движения.
«Зебры» со стрелками появились у перекрёстка улиц Горького – Баранова, в начале улицы Черняховского и Ленинского проспекта - там, где пешеходные переходы расширены вдвое для пропуска большого потока пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.
«Поскольку в России принято правостороннее движение транспорта, то и направления движения пешеходов выдержаны по тому же правостороннему принципу – калининградцам и гостям предстоит освоить переходы со стрелками и оценить удобство и безопасность движения по полосам. Эта мера позволяет сократить время нахождения на проезжей части, избежать столкновений и конфликтных ситуаций при переходе», - заявили в пресс-службе мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU