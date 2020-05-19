2020-05-19T10:58:18+03:00
Общество

В Калининграде начали разделять потоки пешеходов на «зебрах»

«Зебры» со стрелками появились на трех пешеходных переходах
Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В Калининграде на трех переходах дорожники нанесли на асфальт стрелки, указывающие пешеходам направление движения.

«Зебры» со стрелками появились у перекрёстка улиц ГорькогоБаранова, в начале улицы Черняховского и Ленинского проспекта - там, где пешеходные переходы расширены вдвое для пропуска большого потока пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

«Поскольку в России принято правостороннее движение транспорта, то и направления движения пешеходов выдержаны по тому же правостороннему принципу – калининградцам и гостям предстоит освоить переходы со стрелками и оценить удобство и безопасность движения по полосам. Эта мера позволяет сократить время нахождения на проезжей части, избежать столкновений и конфликтных ситуаций при переходе», - заявили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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