2020-05-19T12:01:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Оперштаб: В Калининграде в половине новых случаев коронавирус протекает в виде пневмонии

Также подтверждено 6 случаев бессимптомного течения коронавирусной инфекции
Виктор Сергеев
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..Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За минувшие сутки в Калининградской области выявлено 32 новых случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

«У 16 заболевших клинически заболевание протекает в виде пневмонии, у 10-ти в виде респираторной инфекции верхних дыхательных путей. Также при обследовании контактных лабораторно подтверждено 6 случаев бессимптомного течения коронавирусной инфекции», - отметили в оперштабе, добавив, что по каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных для организации медицинского наблюдения и обследования.

Всего в регионе с начала пандемии выявлено 1010 случаев заболевания.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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