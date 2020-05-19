Оперштаб: В Калининграде в половине новых случаев коронавирус протекает в виде пневмонии
За минувшие сутки в Калининградской области выявлено 32 новых случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
«У 16 заболевших клинически заболевание протекает в виде пневмонии, у 10-ти в виде респираторной инфекции верхних дыхательных путей. Также при обследовании контактных лабораторно подтверждено 6 случаев бессимптомного течения коронавирусной инфекции», - отметили в оперштабе, добавив, что по каждому случаю проводятся противоэпидемические мероприятия, определяется круг контактных для организации медицинского наблюдения и обследования.
Всего в регионе с начала пандемии выявлено 1010 случаев заболевания.
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ИСТОЧНИК KP.RU