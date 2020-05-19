За сутки в Калининграде выписали 40 человек, переболевших коронавирусом

19 Май 2020 2020-05-19T12:28:01+03:00

Изменить размер текста: A A

За прошедшие сутки в Калининградской области число выздоровевших от коронавируса превысило количество заболевших. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Так, в регионе за сутки из стационаров выписали 40 человек, при этом, новых случаев выявлено 32. Всего в области выздоровели 423 человека.

По данным на 19 мая в Калининградской области на COVID-19 обследовано 36 174 человека, из них выявлено 1010 случаев заражения. Под медицинским наблюдением остаются 2 345 человек, в том числе 193 в условиях обсерватора.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Роспотребнадзор: Давайте хирургические маски оставим врачам, а себе сошьём маски, которые будем менять раз в три часа 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU