В Калининграде под колеса автомобиля попала 9-летняя девочка на роликах

19 Май 2020 2020-05-19T11:45:03+03:00

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В понедельник в Калининграде под колеса автомобиля попала 9-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло на Южном переулке. Водитель «Ровера» в районе дома №3 сбил 9-летнюю девочку, которая выехала на роликах на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей. В результате наезда ребенок получил телесные повреждения.

Второй наезд на пешехода произошел на улице Кутузова. Водитель «Рено» на нерегулируемом пешеходном переходе сбила 20 – летнюю женщину. В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU