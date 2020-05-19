2020-05-19T12:03:23+03:00
Общество

В Калининграде отключено электричество на восьми улицах

Холодное водоснабжение до 17 часов приостановлено на двух улицах
Виктор Сергеев
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Калининграде во вторник, 19 мая, в течение дня не будет электричества в домах на восьми улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 12 часов электричество отключено на пер. Фортовый, ст «Портовик».

До 16 часов света не будет на ул. Гавриленко 6-6д,14-18,23-31, ул. Габайдулина 32,40,44,50-52,19-25, ул. Хрисанфова 2,4,8-18,36,38,58,1-13,31.

До 18 часов электричества не будет на ул. Интернациональная 59а,61-71, ул. О. Кошевого 68-76; до 20 часов – на ул. Куйбышева 60-64,80-82 (областной медицинский центр «Резерв»), ул. Еловая аллея 14-24,17-21, ул. Ю. Костикова 4-40,5-97.

Холодное водоснабжение до 17 часов приостановлено на ул. Стрелецкая 1-13, ул. Ю.Гагарина 41-45.

ИСТОЧНИК KP.RU

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