В поселке под Правдинском пьяный мужчина ходил по улице и стрелял из ружья
Возбуждено уголовное дело
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В полицию поступило сообщение, что в поселке Красное под Правдинском по улице ходит мужчина и стреляет из ружья в воздух. Прибывшие на место правоохранители задержали пьяного злоумышленника и доставили его в отдел.
У 25-летнего задержанного изъяли незарегистрированное гладкоствольное ружье, которое он купил пару лет назад у знакомого.
На мужчину завели уголовное дело за хулиганство, а на знакомого, который продал ему ружье – за незаконный сбыт гражданского оружия.
ИСТОЧНИК KP.RU