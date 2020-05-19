В поселке под Правдинском пьяный мужчина ходил по улице и стрелял из ружья

19 Май 2020 2020-05-19T12:42:14+03:00

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В полицию поступило сообщение, что в поселке Красное под Правдинском по улице ходит мужчина и стреляет из ружья в воздух. Прибывшие на место правоохранители задержали пьяного злоумышленника и доставили его в отдел.

У 25-летнего задержанного изъяли незарегистрированное гладкоствольное ружье, которое он купил пару лет назад у знакомого.

На мужчину завели уголовное дело за хулиганство, а на знакомого, который продал ему ружье – за незаконный сбыт гражданского оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU