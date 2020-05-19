Калининградца будут судить за дачу взятки начальнику отдела полиции
Мужчина передал полицейскому 40 тысяч рублей
.Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:
Жителя Калининграда будут судить за дачу взятки должностному лицу. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.
В декабре прошлого года калининградец пришел в отдел полиции Московского района и передал начальнику отдела экономической безопасности взятку в размере 40 тысяч рублей. За это вознаграждение он попросил прекратить административное производство в отношении его жены, которая попалась на продаже контрафакта, а также вернуть изъятую продукцию.
Судебное заседание по уголовному делу состоится 20 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU