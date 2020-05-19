Калининградца будут судить за дачу взятки начальнику отдела полиции

19 Май 2020 2020-05-19T13:10:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителя Калининграда будут судить за дачу взятки должностному лицу. Об этом сообщает пресс-служба Московского районного суда.

В декабре прошлого года калининградец пришел в отдел полиции Московского района и передал начальнику отдела экономической безопасности взятку в размере 40 тысяч рублей. За это вознаграждение он попросил прекратить административное производство в отношении его жены, которая попалась на продаже контрафакта, а также вернуть изъятую продукцию.

Судебное заседание по уголовному делу состоится 20 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU