Стало известно, где разместят фоторадары в Калининградской области на этой неделе
Региональное управление ГИБДД опубликовало места размещения передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения на территории Калининградской области на этой неделе.
С 19 мая по 25 мая фоторадары будут установлены на:
1. На 61 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовскои республикои ».
2. На 42 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовскои республикои ».
3. На 29 километре автодороги «Калининград – Балтии ск».
4. На 46 километре автодороги «Калининград – Балтии ск».
5. На 32 километре автодороги «Калининград – Балтии ск».
6. На 62 километре автодороги «Советск – Гусев».
7. В г. Калининград, ул. Старшины Дадаева, д. 29.
8. В пос. Красноторовка, автодорога «Романово – Пионерскии – Сальское – Янтарныи ».
9. Привокзальная площадь аэропорта «Храброво». В ГИБДД отмечают, что установка табличек «Фотовидеофиксация» перед участками дорог, на которых установлены передвижные средства фиксации, не требуется. Отсутствие такои таблички не является основанием отмены постановлении о наложении административного штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU