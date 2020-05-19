2020-05-19T13:43:04+03:00
Общество

Стало известно, где разместят фоторадары в Калининградской области на этой неделе

Виктор Сергеев
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..Фото: Безопасный город
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Региональное управление ГИБДД опубликовало места размещения передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения на территории Калининградской области на этой неделе.

С 19 мая по 25 мая фоторадары будут установлены на:

1. На 61 километре автодороги «КалининградЧерняховск – Нестеров до границы с Литовскои республикои ».

2. На 42 километре автодороги «Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с Литовскои республикои ».

3. На 29 километре автодороги «Калининград – Балтии ск».

4. На 46 километре автодороги «Калининград – Балтии ск».

5. На 32 километре автодороги «Калининград – Балтии ск».

6. На 62 километре автодороги «СоветскГусев».

7. В г. Калининград, ул. Старшины Дадаева, д. 29.

8. В пос. Красноторовка, автодорога «Романово – Пионерскии – Сальское – Янтарныи ».

9. Привокзальная площадь аэропорта «Храброво». В ГИБДД отмечают, что установка табличек «Фотовидеофиксация» перед участками дорог, на которых установлены передвижные средства фиксации, не требуется. Отсутствие такои таблички не является основанием отмены постановлении о наложении административного штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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