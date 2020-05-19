Илья Баринов: Обещанные выплаты калининградские медики получили в полном объеме

19 Май 2020 2020-05-19T14:07:15+03:00

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Во вторник 19 мая заместителя председателя правительства Калининградской области Илью Баринова журналисты спросили, все ли обещанные выплаты получили медики, работающие сегодня на передовой борьбы с коронавирусом.

- Все доплаты по 484-му постановлению в полном объеме выплачены всем медикам, которые работали непосредственно в наших ковидных госпиталях, - ответил Баринов. - Я напомню, что это у нас БСМП, Центральная городская больница, Инфекционная больница. И те бригады скорой помощи, которые у нас обозначены как инфекционные по работе с ковидом, все работники этих бригад также получили все выплаты в полном объеме.

- А не инфекционные бригады не получали? – переспросили журналисты.

- Есть другое постановление, 415-е постановление правительства Российской Федерации, которое определяет лиц, подверженных риску. Та доплаты меньше, но по этому постановлению у нас люди тоже получают деньги. Если был подтвержденный контакт, то есть доплата. И есть те категории, которые не поименованы ни в первом, ни во втором постановлении. Есть региональные доплаты, они касаются сестер-хозяек, уборщиц, младшего медицинского персонала.

- Им заплатили, так?

- По 484-му постановлению заплатили в полном объеме, а по остальным двум постановлениям есть сроки выплаты, мы в день начисления заработной платы их выплачиваем. Владимир Владимирович сказал совершенно простую и понятную вещь: все, кто работает в определенных больницах, занимающихся ковидом, даже если у них был один контакт, они получают 80 тысяч. Никакого расчета по часам, по сменам и по минутам нет. Если есть какие-то подтвержденные вещи, покажите их, давайте рассчетки, мы с каждым случаем готовы разбираться, - заключил Баринов.

ИСТОЧНИК KP.RU