В Советске автослесарь присвоил и продал чужую машину
В Советске работник автомастерской присвоил и продал чужой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В полицию обратилась 42-летняя местная жительница, которая сообщила, что в декабре 2018 года малознакомый мужчина предложил ей свою помощь в ремонте ее «БМВ». Женщина согласилась и передала автомобиль, после чего знакомый перестал выходить на связь. Ущерб составил 100 тысяч рублей.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого выяснилось, что он уже продал автомобиль, а деньги потратил по своему усмотрению. На задержанного завели уголовное дело по статье «Мошенничество».
ИСТОЧНИК KP.RU