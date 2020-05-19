В Советске автослесарь присвоил и продал чужую машину

19 Май 2020 2020-05-19T14:36:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Советске работник автомастерской присвоил и продал чужой автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В полицию обратилась 42-летняя местная жительница, которая сообщила, что в декабре 2018 года малознакомый мужчина предложил ей свою помощь в ремонте ее «БМВ». Женщина согласилась и передала автомобиль, после чего знакомый перестал выходить на связь. Ущерб составил 100 тысяч рублей.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого выяснилось, что он уже продал автомобиль, а деньги потратил по своему усмотрению. На задержанного завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU