2020-05-19T15:23:58+03:00
Общество

Калининградец пытался провезти в колонию более 100 гр марихуаны

В ходе оперативно-розыскные мероприятий удалось выявить организатора преступления из числа осужденных
Виктор Сергеев
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..Фото: УФСИН по Калининградской области
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В Калининграде сотрудники УФСИН предотвратили доставку наркотиков в исправительную колонию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На выходных на прилегающей территории к колонии №9 на Советском проспекте был остановлен автомобиль. В ходе предварительного досмотра служебная собака дала сигнал, что в багажнике есть наркотики.

На место вызвали следственно-оперативную группу. Специалистам удалось извлечь из спаянной металлической трубы зеленое вещество растительного происхождения – это была марихуаны массой 104,8 гр.

В ходе оперативно-розыскные мероприятий удалось выявить организатора преступления из числа осужденных. Им оказался 40-летний калининградец, отбывающий наказание за вымогательство. Ему грозит дополнительно до 12 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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