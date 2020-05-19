Калининградец пытался провезти в колонию более 100 гр марихуаны
В Калининграде сотрудники УФСИН предотвратили доставку наркотиков в исправительную колонию. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
На выходных на прилегающей территории к колонии №9 на Советском проспекте был остановлен автомобиль. В ходе предварительного досмотра служебная собака дала сигнал, что в багажнике есть наркотики.
На место вызвали следственно-оперативную группу. Специалистам удалось извлечь из спаянной металлической трубы зеленое вещество растительного происхождения – это была марихуаны массой 104,8 гр.
В ходе оперативно-розыскные мероприятий удалось выявить организатора преступления из числа осужденных. Им оказался 40-летний калининградец, отбывающий наказание за вымогательство. Ему грозит дополнительно до 12 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU