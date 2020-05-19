В Калининграде инспекторы ГИБДД преследовали пьяного водителя
В Калининграде инспекторы ГИБДД задержали пьяного водителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Накануне на Московском проспекте сотрудники ДПС заметили белую «Шкоду», водитель которой выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. После этого водитель проигнорировал требование остановиться, увеличил скорость и стал скрываться.
Автоинспекторы бросились в погоню и спустя некоторое время задержали автомобиль на улице Ялтинской.
За рулем находился 41-летний местный житель, который признался, что накануне употреблял спиртное.
На мужчину завели сразу три административных дела, автомобиль поместили на штрафстоянку.
ИСТОЧНИК KP.RU