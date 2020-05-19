2020-05-19T15:46:38+03:00
Общество

В Калининграде инспекторы ГИБДД преследовали пьяного водителя

За рулем находился 41-летний местный житель, который признался, что накануне употреблял спиртное.
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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В Калининграде инспекторы ГИБДД задержали пьяного водителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Накануне на Московском проспекте сотрудники ДПС заметили белую «Шкоду», водитель которой выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. После этого водитель проигнорировал требование остановиться, увеличил скорость и стал скрываться.

Автоинспекторы бросились в погоню и спустя некоторое время задержали автомобиль на улице Ялтинской.

За рулем находился 41-летний местный житель, который признался, что накануне употреблял спиртное.

На мужчину завели сразу три административных дела, автомобиль поместили на штрафстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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