Власти прогнозируют снижение доходов областного бюджета после июля

19 Май 2020 2020-05-19T16:38:45+03:00

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Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов существенно снизится после июля. Об этом в ходе заседания регионального правительства сообщил министр финансов Виктор Порембский.

По его словам, по итогам I квартала динамика поступления налоговых и неналоговых доходов составила 111% по отношению к аналогичному периоду 2019 года. Однако, уже в апреле она снизилась до 96,3%, из-за чего бюджет не получит 1,7 млрд рублей.

«На исполнение плана по доходам существенно повлияет июль со сроками уплаты квартальных платежей по основным налоговым доходам, в минфине ожидают существенное снижение платежей относительно 2019 года», - отметил Порембский.

В первом квартале в структуре доходов областного бюджета 16,7 млрд рублей – безвозмездные поступления из федерального бюджета, 9,9 млрд рублей – налоговые и неналоговые доходы.

ИСТОЧНИК KP.RU