В правительстве Калининградской области считают, что регион вышел на плато по заболеваемости коронавирусом

19 Май 2020 2020-05-19T17:11:50+03:00

Ранее министр здравоохранения сообщал, что тяжелая обстановка по заболеваемости будет регионе в 20-х числах мая Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Во вторник 19 мая заместителя председателя правительства Калининградской области Илью Баринова журналисты спросили, когда регион выйдет на пик заболеваемости по коронавирусу. На это чиновник предположил, что мы уже находимся на пике.

- С учетом того, что ежедневный прирост у нас примерно одинаковый, наверное, мы на плато стоим или близко к нему находимся, - заявил Баринов.

- А новых вспышек после майских праздников не ожидаете? – уточнили журналисты.

- Все будет зависеть от поведения населения. У нас введен обязательный масочный режим. Разрешены прогулки на свежем воздухе. Если люди не будут засиживаться на шашлыках большими компаниями под предлогом прогулки, если воздерживаться от лишних контактов, то, мы надеемся, что все будет хорошо, - уверил зампред регионального правительства.

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ИСТОЧНИК KP.RU