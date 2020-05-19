В Калининграде пока не штрафуют за отсутствие маски в общественном транспорте

19 Май 2020 2020-05-19T17:20:06+03:00

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Во вторник 19 мая заместитель председателя правительства Калининградской области Илья Баринов, отвечая на вопрос журналистов о санкциях за отсутствие маски в общественном транспорте, сообщил, что пока никого не штрафовали.

- Пока прецедентов не было, мы ждем, когда у всех на улицах появятся маски. Чтобы было у людей время их купить, приобрести, они сейчас доступны в аптечных сетях и супермаркетах. Не обязательно носить только медицинские маски, достаточно обычных гигиенических масок, которые снизят риск инфицирования.

- А цены на эти маски упадут, когда у нас производство откроется?

- Это не будет зависеть от Калининградской области, потому что объем выпуска достаточно небольшой. В целом, на сегодняшний день рынок масок насыщен. В России кратно увеличился объем производства СИЗов (средств индивидуальной защиты – Ред.), рынок насытился, и спекулятивная цена, которая была в начале… сейчас уже такой цены нет.

По словам Баринова, медикам на сегодняшний день средств индивидуальной защиты (масок и спецкостюмов) хватает, а вот сколько времени калининградцам еще ходить в масках, зампред ответить затруднился.

ИСТОЧНИК KP.RU