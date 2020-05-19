За неделю калининградские полицейские задержали семерых копателей янтаря

19 Май 2020 2020-05-19T17:44:24+03:00

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В течение недели в Калининградской области задержали семерых копателей янтаря. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник пресс-службы регионального управления МВД Светлана Поставничая.

Четверых старателей задержали возле поселка Надеждино, у них изъяли несколько мотопомп и 2 кг янтаря-сырца. Еще двоих старателей задержали возле поселка Синявино, 20-ти и 32-летний мужчины при помощи мотопомпы добывали янтарь на одном из озер.

В том же районе, только уже на берегу Балтийского моря полицейские задержали с поличным 32-летнего мужчину, который размывал водометом морское дно в поисках солнечного камня. Оборудование и незаконно добытый янтарь в количестве более 200 грамм был изъят.

На всех задержанных составили протоколы по статье 7.5 КоАП РФ «Самовольная добыча янтаря». Им может быть назначено наказание в виде штрафа от 200 до 500 тысяч рублей. Также проводится проверка на наличие в их действиях состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 244 УК РФ «Самовольная добыча янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние».

ИСТОЧНИК KP.RU